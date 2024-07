Mamer  / Täter rast auf Polizei zu – Beamte feuern zwei Schüsse auf Fluchtauto ab

Eine filmreife Szene hat sich am Mittwochmorgen in der Rue des Roses in Mamer abgespielt. Laut Polizeibulletin vom Mittwoch ist dort ein Mann gegen 11.25 Uhr zuerst in ein Fahrzeug eingebrochen und hat dann an einem zweiten Fahrzeug zu schaffen gemacht. Eine Polizeistreife konnte den Verdächtigen kurze Zeit später ausfindig machen, woraufhin dieser mit einem Fahrzeug flüchten wollte. Weil der Mann dabei auf die Beamten zuraste, gaben diese zwei Schüsse aus einer Dienstwaffe ab. Der Täter ist daraufhin zu Fuß geflüchtet.

Die Fahndung ist in vollem Gange und die Polizei bittet darum, keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen der Notrufnummer 113 zu melden.