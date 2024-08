682. Schueberfouer / „’t ass Kiermes an der Stad“

Es ist wieder so weit: Die 682. Ausgabe der Schueberfouer wurde am Freitag kurz nach 17 Uhr offiziell von der Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer, eröffnet. Danach begab sich Luxemburgs Politprominenz, mit einer Herde Schafe im Schlepptau der Bürgermeisterin, auf eine erste Entdeckungstour über den „Glacis“. Der traditionelle „Hämmelsmarsch“, der mehrmals angestimmt wurde, durfte dabei natürlich nicht fehlen. Die Schueberfouer ist bis zum 11. September täglich von 12.00 Uhr bis 1.00 geöffnet. Wie schon in den letzten Jahren, wird es an den Wochenenden keine „fräi Nuecht“ mehr geben.