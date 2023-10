Eine große Figur wurde am Montag auf der Place d’armes aufgeblasen – um auf wichtige Anliegen der „Initiative pour un devoir de vigilance“ aufmerksam zu machen.

Manche staunten am Montag nicht schlecht, als sie in Luxemburg-Stadt über die Place d’armes schlenderten. Denn dort stand zwischen 10 Uhr und 15 Uhr eine große, aufgeblasene Statue der Justitia. Hatte dieses türkisfarbene Symbol für Gerechtigkeit unter anderem bereits in Ljubljana, Paris oder auch Santiago de Compostela Halt gemacht, wurde es nun auch in Luxemburg aufgestellt – mit dem Ziel, darauf aufmerksam zu machen, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Unternehmen einen Zugang zur Justiz haben müssen. Ein symbolisches Schwert im Rücken der „Lady Justice“ machte darauf aufmerksam, dass das nicht immer der Fall ist.

„Der Gerechtigkeit wird ein Messer in den Rücken gerammt. Denn weltweit sterben Menschen in Fabriken – weil wiederholt Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden“, erklärte dazu Jean-Louis Zeien, Koordinator der „Initiative pour un devoir de vigilance“ – einer Initiative, die sich aus 17 Organisationen wie „Caritas Luxembourg“, „Fairtrade Lëtzebuerg“ oder dem OGBL zusammensetzt. Der Koordinator wies weiter darauf hin, dass das durchaus auch an Standorten von Firmen vorkomme, die ihren Sitz in Luxemburg hätten. Außerdem erinnerte die Initiative daran, dass der Finanzsektor ebenfalls seiner Verantwortung in Bezug auf die Menschenrechte nachkommen müsse und für die Institute aus diesem Bereiche keine Ausnahme gelten dürfe. (sas)