Swift Hesperingen und der F91 Düdelingen haben am Montag neue Cheftrainer präsentiert. Den amtierenden Meister wird Carlos Fangueiro übernehmen, in Düdelingen hat bald Jay Shoffner das Sagen.

Es fehlt nur noch die offizielle Bestätigung, die Fußball-Meister Swift Hesperingen am Montag nun präsentierte: Wie der Club über die sozialen Medien mitteilte, wird Carlos Fangueiro das Team in der kommenden Saison trainieren. Der 46-Jährige hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Fangueiro war in den vergangenen drei Jahren als Coach des F91 Düdelingen aktiv, davor stand er bei Petingen an der Seitenlinie.

Auch der F91 Düdelingen hat einen neuen Trainer vorgestellt: Jay Shoffner wird das Team in der kommenden Saison leiten. Der 44-Jährige bringt Erfahrung aus dem In- und Ausland mit: Shoffner war erst Trainer der luxemburgischen U17-Auswahl, rückte dann für ein Jahr zum Co-Trainer der A-Nationalmannschaft auf. Er sammelte dann unter Dino Toppmöller bei Royal Excelsior Virton Erfahrungen als Co-Trainer, coachte Jeunesse Canach und ging später als Co-Trainer in die MLS zu Charlotte FC. „Seit der ersten Kontaktaufnahme durch den Verein war ich begeistert von der Idee, nach Luxemburg zurückzukehren“, wird Shoffner in der Mitteilung des Klubs zitiert. „Die Gespräche mit dem Vorstand und das vorgestellte Projekt haben mich in dieser Entscheidung bestärkt, da ich einen strukturierten und familiären, aber auch ehrgeizigen Verein vorfinden werde.“

Co-Trainer bei Düdelingen wird außerdem Claudio Lombardelli, Jonathan Joubert übernimmt den Job des Torwarttrainers.