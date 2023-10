Nos correspondants musicaux ont sélectionné quatre albums récemment sortis: de l’indierock à la pop brésilienne en passant par l’outlaw country.

Mitski – „The Land Is Inhospitable And So Are We“

9/10

Laut US-Magazin Rolling Stone sei Mitski „die verführerischste und rätselhafteste Musikerin des Indierock“. Musikjournalismus und Superlative gehen seit jeher Hand in Hand. In diesem Falle aber halten die Attribute, was sie versprechen. Die Musik von Mitski Miyawaki, die japanische und US-amerikanische Wurzeln hat, ist wirklich verführerisch und rätselhaft. Wer erst jetzt von der Singer-Songwriterin Notiz nimmt, trifft die 33-Jährige zu einem recht späten Zeitpunkt in ihrer Karriere. „The Land Is Inhospitable And So Are We“ ist ihr siebtes Album. Darauf gibt es Songs voller Sehnsucht, Melancholie, Liebe, Schönheit und Zerrissenheit. „Heaven“ ist einer davon: Ihre sanfte Stimme wird von Streichern, Klavier und Schlagzeug begleitet.

Erstmals arbeitete Mitski im Studio mit einer Band. Dazu gesellten sich ein Orchester, das von Drew Erickson arrangiert und dirigiert wurde, sowie ein Chor. So wurde sichergestellt, dass die schwelgerischen Songs voller Finesse und Opulenz sind. Es weht ein Hauch Country durch das Album – sowie der Geist von Phil Spector. Oder, anders ausgedrückt, Mitski wandelt auf ähnlichen Pfaden wie Lana Del Rey, hat aber spannendere Arrangements, die nicht mit Trägheit und Eintönigkeit zu kämpfen haben. Die Ruhe des Albums wird dennoch nur selten gestört – etwa im perkussiven Durcheinander am Ende von „The Deal“. Ansonsten fühlt sich der Hörer ob der bezirzenden Melodien in eine wohlig-warme, kuschelige Decke gepackt. (Kai Florian Becker)

Ilgen-Nur – „It’s All Happening“

8/10

Zufälligerweise liefert die Berliner Musikerin Ilgen-Nur auf ihrem zweiten Album „It’s All Happening“ eine zeitgenössische Abwandlung des zuvor beschriebenen Mitski-Sounds. Auch sie schrieb zuletzt warme, melancholische Songs – allerdings mit E-Gitarre, Klavier, Synthesizer, Beats und Schlagzeug und teils auch mit mehr Schwung (siehe „Purple Moon“). Besagter Song ist der lebendigste auf „It’s All Happening“. Die restlichen Lieder sind entspannter und langsamer.

Entstanden ist das Album in Los Angeles und Umgebung, nachdem Ilgen-Nur Anfang des Jahres 2020 einige Zeit in der Stadt verbracht und sich in diese verliebt hatte. Dort traf sie sich dann auch für die Aufnahmen zu „It’s All Happening“ mit ihrem Produzenten Jon Joseph und einigen (Session-)Musikern.

In ihren neuen Songs steckt viel Los Angeles drin – nicht nur, weil sie dort entstanden sind und „Lookout Mountain“ eine Widmung an Los Angeles ist. Man sieht die Stadt vor dem inneren Auge. „Red Rock Road“ ist ideal, um nachts mit offenem Verdeck durch die weiten Straßen der Stadt zu cruisen – die Haare vom warmen Fahrtwind durchflutet. Es ist erstaunlich, dass Ilgen-Nur nunmehr gleichermaßen Indierock (nachzuhören auf ihrem Debütalbum „Power Nap“) wie auch melancholischen, erhabenen Folkpop bzw. Dream-Pop kann, wie er „It’s All Happening“ dominiert. Sie erinnert neuerdings an Carole King („Purple Moon“) oder Aimee Mann („Momentary Bliss“) und im nächsten Moment an Radiohead („Der Stern“). Dieser Spagat muss einer Künstlerin erst mal gelingen. (Kai Florian Becker)

Ana Frango Elétrico – „Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua“

8,5/10

Sur le plan de la pop, comme au foot, le Brésil est champion. Il y a les mythes: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Marcos Valle ou Chico Buarque. Il y a les trésors (plus ou moins) cachés: Tim Maia ou Tom Zé, tous deux réhabilités par David Byrne via son label Luaka Bop. Et puis, au plus près de l’actualité, il y a les coups de foudre: Sophia Chablau ou Ana Frango Elétrico. Avec „Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua“, cette dernière offre un éblouissant voyage dans le tempo. Chanté avec la voix irritée par la fumée, „Electric Fish“ replonge dans le disco-funk avec la basse qui gargouille, agrémenté d’un „palabapapa“ très do brazil. La promenade à dos de chameau „Camelo Azul“ se fait sur du jazz avec un paysage composé de clarinette et de flûte. La batterie boxe le saxophone qui sanglote sur „Debaixo do Pano“, reprise de la chanson de Sophia Chablau.

La belle „Insista em Mim“ ressemble à une bande originale inédite, moins issue d’une télénovela que d’un mélodrame sorti vers 1965. Si en 1967, le Brésil est submergé par la vague tropicaliste, avec une modernisation du passé par le rock, Ana Frango Elétrico fait aujourd’hui avancer la pop brésilienne. Et cela se vérifie aussi bien sur „Dela“, bossa-funk aux cuivres torrides qui s’ouvre au rap à travers le couplet de Joca, que sur „Boy Of Strangers Things“, qui ose un aparté à la talkbox. Puisse cette vague néo-tropicaliste arriver plus souvent jusqu’à nous. (Rosario Ligammari)

Dylan LeBlanc – „Coyote“

7/10

„Coyote“ déambule entre le blues gothique, le folk et l’americana, mais Dylan LeBlanc joue surtout de la „outlaw country“, comme Willie Nelson, Kris Kristofferson ou, de façon plus littérale, son personnage de hors-la-loi. Le disque raconte l’histoire de „Coyote“, un homme sorti de la pauvreté par l’agent des cartels mexicains; en quête de liberté, il marche avec son passé dans les bottes, dévoré par les remords et la culpabilité. Cow-boy solitaire, Dylan LeBlanc ne porte pas de chapeau, mais un béret et narre ici son propre isolement, état que l’on peut étendre, de manière métaphorique, au fait qu’il s’agisse du premier disque qu’il auto-produit.

Si l’on devait comparer „Coyote“ à un film, il s’agirait d’un western crépusculaire („Les lumières bleues sur le coucher du soleil“ de „The Outside“). Le multi-instrumentiste américain installe un grand décor sonore, de la réverbération sur „Closin’in“, qui rappelle que le désert est un champ bourré d’échos, à „No Promises Broken“, dont la guitare électrique enflamme autant qu’elle brûle, vu que l’amour dont il est question n’est plus qu’un mirage englouti. Pendant que les traumas irrésolus remontent de la gorge du chanteur sur „Dark Waters“, la fausse sérénité plane entre les arpèges qui escaladent „Forgotten Things“, jusqu’au très brut „Hard“ où le feedback sature et où les cordes serrent le ventre. On pense encore au Cormac McCarthy de „No Country For Old Men“, se demandant tout le long où Coyote finira donc sa vie. Réponse du nomade: „Je ne suis pas du genre à vieillir.“ (Rosario Ligammari)