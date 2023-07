Super 98 wird am Mittwoch minimal teurer

Super 98 wird ab Mittwoch in Luxemburg teurer: Der Literpreis des Kraftstoffs steigt um Mitternacht um 1,6 Cent. Der Liter Super 98 kostet dann 1,773 Euro. Das schreibt das Energieministerium am Dienstagabend in einer Pressemitteilung. Die Preise für Super 95 und Diesel bleiben hingegen unverändert bei 1,541 Euro beziehungsweise bei 1,440 Euro.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA)