Super 98 wird am Mittwoch billiger

Das Energieministerium kündigte am Dienstagabend leichte Preisveränderungen an Luxemburgs Zapfsäulen an. Ab Mittwoch sinkt der Preis für den Liter Super 98 um 3,8 Cent und kostet dann 1,884 Euro. Der Preis für Super 95 bleibt hingegen unverändert bei 1,667 Euro pro Liter. Auch der Dieselpreis verändert sich nicht: Der Liter kostet weiterhin 1,695 Euro pro Liter.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).