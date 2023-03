Nachdem der Preis für Diesel und Super 95 am Donnerstag gesunken ist, folgt am Freitag der Preis für Super 98. Um Mitternacht fällt der Preis für den Kraftstoff um 2,6 Cent und beträgt dann 1,748 Euro pro Liter. Das meldet das Energieministerium am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung. Der Super-95-Preis beläuft sich derzeit auf 1,526 Euro pro Liter und der vom Diesel auf 1,532 Euro.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).