Meteolux hatte vor Sturmböen für den Donnerstag gewarnt. In Altwies auf der Route de Luxembourg konnten einige Äste und Hecken dem Wind am Donnerstagabend nicht standhalten. Die Feuerwehr kam gegen 19 Uhr in den Einsatz und sorgte dafür, dass die Autos möglichst schnell und sicher wieder durch das Dorf neben Mondorf fahren konnten.