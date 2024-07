Dommeldingen / „Street Cup“: Nicht der Beste, sondern der Fairste gewinnt

Ein ganz besonderes Fußballturnier fand am Samstag in Luxemburg-Stadt statt: Ganz im Sinne von „Fairplay“ ging es beim „Street Cup“ in Dommeldingen nämlich nicht darum, die höchste Anzahl an Toren zu schießen, sondern durch eine besonders sportliche und respektvolle Spielweise die meisten Punkte zu sammeln. Die Teams auf dem Multisportplatz setzten sich aus Fachkräften verschiedener Sozialdienste sowie Streetworkerinnen und Streetworkern zusammen, die gemeinsam mit den Menschen spielten, denen sie im Alltag bei ihren Rundgängen durch die Viertel der Hauptstadt begegnen. Das Turnier wurde vom Streetworkdienst der Stadt Luxemburg in Zusammenarbeit mit der Caritas, Inter-Actions und dem Roten Kreuz Luxemburg organisiert.