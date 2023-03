Streckenradare an der A7 werden am Mittwoch scharfgestellt

Die Abschnittsradars in den Tunneln Stafelter, Grouft und Gousselerbierg auf der Autobahn A7 treten am Mittwoch in ihre sog. repressive Phase ein. Das Mobilitätsministerium verspricht sich dadurch, die Zahl der Unfälle zu reduzieren.

Die Abschnittsradaranlagen in den Tunneln Stafelter, Grouft und Gousselerbierg auf der Autobahn A7 werden am Mittwoch scharfgestellt. Heißt: Die Testphase ist vorbei. Ziel sei es, dadurch die Sicherheit auf der Straße zu verbessern. Das schreiben Mobilitätsministerium und Straßenbauverwaltung am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Ein Unfall in einem Tunnel, der durch zu hohe Geschwindigkeit verursacht wird, kann schwerwiegende Folgen haben“, geht aus dem Schreiben hervor.

So oft hat es 2022 in Luxemburg geblitzt 326.244 Mal hat es im Jahr 2022 auf den Straßen Luxemburgs geblitzt, weil Autofahrer zu schnell unterwegs waren – 215.000 davon sind fest installierten Blitzern zuzuschreiben. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Nancy Kemp-Arendt hervor. Aus der Gesamtanzahl der erfassten Verstöße ergaben sich wiederum 310.127 Bußgelder, die die jeweiligen Fahrer nach ihrem unfreiwilligen Fototermin erwarteten. Ganze 21 Prozent der Verstöße in Höhe von 49 Euro wurden jedoch nicht in der dafür vorgesehenen Frist gezahlt – bei Strafen in Höhe von 145 Euro waren es sogar 29 Prozent.

Ein Abschnittsradargerät misst die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge innerhalb des Tunnels. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb des Tunnels beträgt 90 km/h. Der gemessene Wert wird um 3 km/h (für Geschwindigkeiten unter 100 km/h) und 3 Prozent (für Geschwindigkeiten über 100 km/h) reduziert. Die Abschnittsradaranlagen im Tunnel passen sich automatisch an reduzierte Höchstgeschwindigkeiten an, die vom Straßenverkehrs-Informationssystem CITA angezeigt werden, z.B. wenn es im Tunnel eine Baustelle gibt oder ein Zwischenfall vorliegt. In solchen Fällen gelten entsprechende Toleranzen.

Der erste Abschnittsradar war am 1. Dezember 2021 im Markusberg-Tunnel bei Schengen auf der Autobahn A13 installiert worden. Insgesamt gibt es nun fünf Abschnittsradaranlagen auf dem luxemburgischen Straßennetz.