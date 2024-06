Baustelle / Straßenverwaltung kündigt ab Freitag Arbeiten am Autobahnkreuz Livingen an

Die Verbreiterung der Autobahn A3 geht in die nächste Runde. Die Straßenverwaltung führt von Freitag, dem 21. Juni gegen 20.30 Uhr bis Sonntag, den 14. Juli gegen 20.00 Uhr Arbeiten am Autobahnkreuz Livingen durch. Das schreibt die Behörde in einer Pressemitteilung.

Aus diesem Grund werde die Zufahrt Livingen zur A3 in Richtung Metz gesperrt. Der Verkehr von der N31 in Richtung Metz werde über die A3 in Richtung Luxemburg-Stadt, den Kreisverkehr Gluck und die A3 in Richtung Metz umgeleitet, beziehungsweise über die N31, die N13, die N31, die Anschlussstelle Düdelingen-Büringen, die A13 in Richtung Schengen, das Bettemburger Kreuz und die A3 in Richtung Metz.