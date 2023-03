Straßenbauverwaltung kündigt Baustelle auf der A6 in Bartringen an

Die „Administration des ponts et chaussées“ hat am Dienstag Straßenbauarbeiten auf der N6 in Richtung Arlon angekündigt. Demnach wird der Verkehr vom 15. April, 19 Uhr, bis zum 16. April, um Mitternacht, in beide Richtungen gesperrt sein. Betroffen ist die Strecke von der Kreuzung beim Bartringer Wasserturm bis zum Kreisverkehr. Da die Arbeiten bereits um 15 Uhr beginnen werden, müssten Autofahrer bereits am Nachmittag mit ersten Verkehrsbehinderungen rechnen, teilt die Straßenbauverwaltung in ihrem Presseschreiben mit.

Darüber hinaus werde auch die N34 geschlossen. Die Straße Domaine des Ormilles werde am 16. April, von 6 bis 11 Uhr, gesperrt. Es werde eine Umleitung über den CR181 und den CR101 errichtet und der Zugang zu den Geschäften während der Öffnungszeiten gewährleistet.