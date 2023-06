Straßenbauverwaltung kündigt Arbeiten am „Ban de Gasperich“ an

Ein Abschnitt der A3 wird ab Freitag, 30. Juni, gegen 21 Uhr bis Montag, 3. Juli, bis circa 4 Uhr wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Die Strecke zwischen dem Kreisverkehr Gluck und dem Autobahnkreuz Hesperingen ist demnach in diesem Zeitraum wegen Arbeiten am „Ban de Gasperich“ nicht befahrbar. Das meldete die Straßenbauverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Der Verkehr vom Kreisverkehr in Richtung Gaspericher Kreuz wird über den Boulevard Kockelscheuer (N4A), den Boulevard F.W. Raiffeisen (CR231) und die Anschlussstelle Hesperingen umgeleitet. Der Verkehr von der A3 in Richtung Luxemburg-Stadt wird ab der Anschlussstelle Hesperingen über den Boulevard F.W. Raiffeisen (CR231) und den Boulevard Kockelscheuer (N4A) umgeleitet.