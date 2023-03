Die Fahrt über die Anschlussstelle Livingen auf der A3 wird sich übers Wochenende schwieriger gestalten. Die Straßenbauverwaltung „Ponts et chaussées“ wird am Freitag um 19 Uhr verschiedene Teile der Strecke schließen – und am Montag um 4 Uhr wieder eröffnen. Das schreibt „Ponts et chaussées“ am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Die Zufahrt Livingen in Richtung Metz wird geschlossen. „Der Verkehr von der N31 und in Richtung A3 nach Metz wird ab der Anschlussstelle Livingen über die A3 in Richtung Luxemburg, den Kreisverkehr Gluck und die A3 in Richtung Metz umgeleitet“, geht aus dem Schreiben hervor. Und: Die Autobahn A3 werde auf Höhe der Anschlussstelle in beide Richtungen auf eine Fahrspur reduziert.

In einer zweiten Phase – und für eine Dauer von etwa zwei Wochen – werden die Fahrspuren auf Höhe der Anschlussstelle Livingen in beide Richtungen verengt und die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h gesenkt.