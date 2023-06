Die Straßenbauverwaltung kündigte am Donnerstag eine Baustelle auf der N27 an. Demnach wird die Straße wegen Sanierungsarbeiten zwischen Goebelsmühle und Heiderscheidergrund am 4. Juli 2023 von 6 bis 12 Uhr gesperrt.

Die N27 werde auch vom 28. bis 29. Juli während des „Vëlosummer“ gesperrt. Weitere Sperrungen seien geplant und würden im Voraus angekündigt, so die Straßenbauverwaltung. (WiR)