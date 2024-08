Petingen / „Start Your Engine“: Ein Oldtimer-Treffen der familiären Art

Am vergangenen Wochenende wurde Petingen zum Schauplatz der sechsten Auflage der Oldtimer-Show „Start Your Engine“, organisiert von Retro-Cars-Péiteng.

Unter dem Motto „We love old cars and we want to share our passion with you“ versammelten sich am Samstag Liebhaber klassischer Fahrzeuge, um ihre Leidenschaft mit Gleichgesinnten und Besuchern zu teilen. Keine Hochglanzveranstaltung, sondern ein authentisches Treffen für echte Autoliebhaber.

Die Stimmung war entspannt und familiär, fast so, als hätte man sich in den Vorgarten eines guten Freundes verirrt, wo man alte Bekannte trifft und neue Freundschaften knüpft. Hier gab es keine Wettbewerbe, keine glänzenden Pokale. Stattdessen stand die Geselligkeit im Mittelpunkt.

Claude Frantzen, einer der engagierten Organisatoren des Events, sprach begeistert über die Motivation hinter der Veranstaltung: „Wir sind alle begeisterte Autofanatiker. Wir haben so schöne Maschinen und wollten den Leuten etwas zurückgeben. Es ist wichtig, ein Treffen zu organisieren, um alle zusammenzubringen, die diese Leidenschaft für Autos teilen.“ Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass die Veranstaltung auch für ihn und sein Team eine Gelegenheit sei, einen wunderbaren Tag zu genießen: „Autos, gutes Essen, ein paar Drinks, Familie und Musik – das ist unsere Motivation.“

Besucher erkundeten die Vielfalt der Oldtimer und tauschten Erinnerungen aus Citroën 2CV, auch „Ente“ genannt Der VW-Käfer Es war den ganzen Nachmittag für passende Musik gesorgt Innenraum des Pontiac Trans Am Klare Ansage Harley Davidson AMF Mini Bike Patrick Sarti genoss die gesellige Atmosphäre mit Familie und Freunden Neben den ausgestellten Oldtimern gab es auch einen Stand mit Secondhand-Gegenständen Wunderschöner Pontiac Trans Am

Dem unbändigen Wetter zum Trotz

Trotz der schwülen Wärme und den dunklen Wolken, die immer wieder drohend am Himmel aufzogen, ließen sich die Aussteller und Besucher nicht abschrecken. Über 100 Oldtimer, allesamt vor 1999 gebaut, rollten in Petingen ein und sorgten für glänzende Augen. Von amerikanischen Muscle Cars über elegante französische Coupés bis hin zu klassischen deutschen Limousinen war alles vertreten. Die Vielfalt der Fahrzeuge spiegelte unterschiedliche Epochen und Stile wider, ohne viel Aufhebens, einfach authentisch und direkt. Hier standen keine Museumsexponate, sondern Autos, die das Leben auf der Straße geprägt haben.

Neben den automobilen Highlights bot das Event ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die Remo Cavallini Band und John Mary Go Round lieferten mit ihren Auftritten die passende musikalische Begleitung und kamen beim Publikum gut an. Auch die kleinen Gäste kamen auf ihre Kosten: Eine Hüpfburg und eine Bastel-Ecke boten ihnen Unterhaltung, während die Erwachsenen bei Drinks und Grillspezialitäten die entspannte Atmosphäre auf sich wirken ließen.

Für viele der Aussteller ist „Start Your Engine“ längst Pflichtprogramm. Patrick Sarti, ein langjähriger Teilnehmer des Events, brachte es auf den Punkt: „Für mich ist das Schönste an solchen Events die Geselligkeit. Man trifft alte Freunde, sieht ihre neuesten Projekte und kann sich austauschen. Es ist nicht nur das Auto, das im Mittelpunkt steht, sondern die Gemeinschaft.“