Das Beben des 8. September 2023 in Marokko, mit einer Stärke von 6,8 auf der Richterskala, hatte dramatische Auswirkungen für die Menschen im Südwesten des Landes und in dicht besiedelten Städten wie Marrakesch und Agadir. Bei dem stärksten Beben in der Region seit über 100 Jahren kamen mehr als 2.000 Menschen ums Leben. Die Lehrerinnen und Lehrer der Brillschule organisierten deshalb am Freitagmorgen einen Staffellauf zugunsten der marokkanischen Vereinigung „EFA School“ (Education For All Morocco).

Zweck ist die Beschulung von Mädchen in den betroffenen Regionen. Arnaud Maroldt, Sportlehrer in der Brillschule, stellte den Kontakt zu der Lehrerin Myriam Elaarad her, die sich eine Auszeit von sechs Monaten genommen hatte und in die Region gereist war, um ehrenamtlich für die NGO EFA tätig zu sein. So entstand die Idee des Staffellaufs. Myriam Elaarad, die zwei Tage vor dem Erdbeben in der Region ankam, zum Glück aber unversehrt blieb, sei noch immer vor Ort, wie Maroldt erklärte.

50 Cent pro gelaufener Runde

Von 8.00 bis 12.00 Uhr liefen die 700 Schülerinnen und Schüler im 30-Minuten-Takt für den guten Zweck. Pro Runde kamen auf dem 200 Meter langen Rundgang 50 Cent auf das Spendenkonto. Zu den Sponsoren gehörten die Eltern, Familienmitglieder und das Lehrpersonal. Arnauld erklärte die Regeln, gab Punkt 9.15 Uhr den Startschuss zum Staffellauf und sorgte auch für die musikalische Unterhaltung. „Lauft am Anfang nicht zu schnell, lauft, wie wir es geprobt haben, wer nicht mehr kann, kann auch zu Fuß weitermachen“, so Maroldt. Das Schulpersonal, zu dem 80 Lehrerinnen und Lehrer gehören, war für die Aufzeichnung der gelaufenen Runden zuständig. Das gesammelte Geld wird nach den Ferien auf das IBAN-Konto der Vereinigung in Marokko überwiesen, da diese keinen Sitz in Luxemburg hat.