Die Stadt Esch informiert in einer Pressemitteilung, dass sich derzeit Personen als Gemeindebeamte ausgeben und behaupten, die Gas- und Wasserzählerstände ablesen zu wollen, um anschließend Energiesparmaßnahmen vorzuschlagen. Es sei zurzeit kein Gemeindebeamter mit dieser Aufgabe beauftragt, so die Stadt Esch in dem Schreiben. Sie erinnert zudem in diesem Zusammenhang daran, dass jeder Beamte der Gemeinde, der mit dem Ablesen von Zählern beauftragt ist, Luxemburgisch spreche und sich mit einem Namensschild ausweisen könne. Im Zweifel könnten sich die Escher Einwohner unter den Nummern 27 54-4600 oder 27 54-4540 an die Gemeindeverwaltung wenden. (DJ)