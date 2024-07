Nach Unwettern / Stadt Esch sammelt fünf Tonnen Sperrmüll von Privatpersonen ein

Nach den heftigen Unwettern am Wochenende über Esch teilte die Gemeinde am Donnerstag mit, dass die Wälder wieder aufgeräumt und sicher sind. Seitdem haben die Gemeindemitarbeiter rund fünf Tonnen Sperrmüll bei Privatpersonen eingesammelt.

Heftige Unwetter entluden sich am Samstagabend über dem Stadtgebiet Esch. Die Folge waren überschwemmte Straßen und Keller. Insgesamt 60 Bäume wurden durch heftige Windböen entwurzelt. Die Feuerwehr musste an diesem Tag insgesamt 53-mal ausrücken. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Tage. Am Donnerstag teilte die Gemeinde Esch auf Facebook mit, dass „mögliche Gefahren in den Waldgebieten von den Mitarbeitern beseitigt wurden. Somit sind Spaziergänge im Wald und dem angrenzenden Naturschutzgebiet wieder gefahrlos möglich.“

Um Privatpersonen bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen, hatte die Stadt Esch am Montag eine temporäre Hotline freigeschaltet, wo man sich bei Bedarf Hilfe holen konnte. „Bislang haben sich 36 Personen bei uns gemeldet, um uns zu bitten, ihren Sperrmüll zu entsorgen. Es kann jedoch sein, dass diese Anzahl noch ansteigt, da einige sich erst bei uns melden, wenn sie sich mit ihrer Versicherung getroffen haben“, hieß es vonseiten der Gemeinde auf eine Anfrage des Tageblatt. Insgesamt hat die Gemeinde bislang fünf Tonnen Müll eingesammelt und anschließend entsorgt.