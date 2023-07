Der Polizei wurde in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.15 Uhr eine Sprengung eines Geldautomaten in Bollendorf in Deutschland an der Grenze gemeldet. Auch die Luxemburger Polizei ist an der Suche nach den Tätern beteiligt. Das teilt die Polizei am Mittwochmorgen mit. Ersten Ermittlungen zufolge sind die Täter mit einem schwarzen Auto der Marke Audi mit luxemburgischen Kennzeichen – vermutlich XJ 9692 – vom Tatort in Richtung Luxemburg geflüchtet. Im Fahrzeug befanden sich vermutlich drei Personen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Fahrzeug machen können. Hinweise und verdächtige Personen sollen umgehend der Polizei unter der Telefonnummer 113 gemeldet werden.