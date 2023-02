In Luxemburg ist momentan ein Wolf unterwegs – das ist seit kurzem nun offiziell bestätigt. Die Natur- und Forstverwaltung hat in einer Pressemitteilung vom Mittwochabend bekannt gegeben, dass eine Spaziergängerin am 22. Januar beim Gassigehen mit ihren drei Hunden nahe Trotten „ein großes hundeartiges Tier“ gesehen habe – in 150 Metern Entfernung. „Das Tier flüchtete in ein nahegelegenes Waldstück, wobei es sich unter einem Stacheldrahtzaun durchzwängte. Genau dort wurde später ein Haarbüschel gefunden, bei dem ein speziell auf Wolfsgeruch ausgebildeter Hund auf die Art und Weise anschlug“, so die Verwaltung. Die Ergebnisse einer entsprechenden Analyse der Haare seien nun eingetroffen. Damit sei nun amtlich, dass das gesichtete Tier tatsächlich ein männlicher Wolf war.

Tiere aus der Population des Wolfs, der übrigens mit der Bezeichnung „GW2488m“ versehen wurde, seien auch schon in Belgien, den Niederlanden und in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Auch Wolf „Lulu“ („GW1608m“), der 2020 bei Niederanven nachgewiesen wurde, stamme aus dieser Population. GW1608m sei im September 2021 nahe Husum erstmals genetisch erfasst worden. Im Juli 2022 wurde er nahe Drenthe (NL) nachgewiesen, danach seit November 2022 mehrmals in Belgien, darunter auch ein Nachweis bei Sélange, nahe der Luxemburger Grenze. GW2488m hält sich also seit einigen Monaten in der Grenzregion Belgien-Luxemburg auf.

Eine Broschüre zum Umgang mit Wölfen in Luxemburg gibt es hier als PDF.