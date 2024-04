Zwischen einer angeblichen Traderin und einer 50-jährigen Französin namens Marie, die über 90.000 Euro investiert hat, herrscht „absolutes Vertrauen“. Bis zu dem Tag, an dem Marie alles verloren hat.

Alles begann im März 2023. Als Marie, die in der Nähe von Paris lebt, auf Facebook scrollt, stößt sie auf eine Werbeanzeige. Ein Prominenter, „Bernard Arnault, Elon Musk oder Léa Salamé, ich weiß es nicht mehr“, preist darin eine Handelsplattform an, mit der man „sehr viel Geld verdienen“ kann.

Mit zwei Klicks füllte Marie ein kurzes Formular aus und wurde am nächsten Tag von „Rachel Pinto“ angerufen – mit einer Luxemburger Nummer. Sie stellte sich als angebliche Anlageberaterin für „Nixse“ vor, einer 2020 gegründeten Handelsplattform mit Sitz in Taiwan. Marie lässt sich überzeugen und zahlt einen ersten Einsatz von 800 Euro ein.

Nach „kleinen Trades“ mit Gold und Öl, die nur einige Dutzend Euro einbringen, wird Marie ungeduldig. Rachel bietet ihr „einen fabelhaften Coup“ an, der zwischen 4.000 und 5.000 Euro Rendite einbringen soll. Aber man müsse „20.000“ einsetzen. Als Marie zögert, streckt die Beraterin ihr das Geld vor und einige Stunden später: „Bumm, 4.600 Euro sind auf meinem Handelskonto“, auf das Marie allerdings keinen Zugriff hat.

„Dann gewinnt man Vertrauen und setzt mehr Geld ein“

Berauscht beginnt die 50-Jährige, die schon früher an der Börse gehandelt hat, allein zu traden. Auf „Nixse“ steigen ihre fiktiven Kurven: „Dann gewinnt man Vertrauen und setzt mehr Geld ein, man löst sein Sparbuch auf, man löst alles auf.“ Auf ihren verschiedenen Konten sammelte sie bis zu 500.000 Euro an.

Eines Tages im September will sie ihr Kapital, mehr als 90.000 Euro, zurückhaben. „Ich habe das Geld nie wieder gesehen.“ Mehrere Monate später denkt Marie immer noch „jeden Tag“ an die „schöne Beziehung“, die sie mit „Rachel“ aufgebaut hat. „Sie war in mein Leben getreten. Man fühlt sich in seiner Privatsphäre verletzt.“

Seitdem versucht sie, einen Teil der Verluste mittels des Bankenombudsmanns zurückzubekommen. „Die Bank hat eine Sorgfaltspflicht bei großen Überweisungen und muss sich eine Haftungsfreistellung unterschreiben lassen. Andernfalls muss ihre Versicherung die Gelder zurückzahlen“, erklärt ihr Anwalt Jocelyn Ziegler.

Seine Kanzlei, die auf solche Fälle spezialisiert ist, hat seit 2023 „600 Fälle“ erhalten, mit einem durchschnittlichen Schaden von fast 120.000 Euro. „Es gibt alle Profile, vom Geringverdiener bis zum Geschäftsmann.“ Der größte Verlust zum Nachteil einer Unternehmerin belief sich auf 6 Millionen Euro.