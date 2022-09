Der Escher Kulturlauf zog nach seiner letztjährigen „Uphill Challenge“ auch dieses Jahr wieder zahlreiche Läufer in die Minettemetropole und bot eine zusätzliche Strecke über die Halbmarathondistanz an. Auf den 10 Kilometern konnten sich die Fola-Athleten Tom Reckinger und Jenny Gloden behaupten. Über die 10 Meilen führte kein Weg an Yonas Kinde und Anny Wolter vorbei, im Halbmarathon feierten Justin Mathieu und Shefi Xhaferaj ebenfalls ungefährdete Erfolge feierten.

Auf der Zehn-Kilometer-Strecke bildete sich schnell ein Duo an der Spitze mit dem Belgier Semes Simon und Reckinger. „Bis Kilometer 2 liefen wir zusammen, danach konnte ich einen kleinen Vorsprung herauslaufen, ehe Simon wieder heranlief. Ab Kilometer 5 konnte ich dann progressiv meinen Vorsprung ausbauen“, berichtet der Fola-Athlet von seinem Rennen, der souverän als Sieger mit einem Vorsprung von über einer halben Minute auf den Belgier einlief, der das Rennen als Zweiter beendete. Mit seinem Rennen zeigt sich der junge Läufer auch sehr zufrieden: „Ich bin sehr glücklich mit dem Rennverlauf, ich wollte nicht schneller als 3‘20“/km loslaufen, das Tempo war dann doch höher, aber es ging trotzdem am Ende alles gut auf.“ Hinter dem Duo an der Spitze bildete sich ein weiteres mit Luca Defendi und Pol Daix im Kampf um den letzten Platz auf dem Podium. Beide liefen das ganze Rennen zusammen, bevor Daix auf den letzten 500 Metern anzog, so die entscheidende Lücke auf Defendi herauslief und sich damit Rang drei sicherte. Bei den Frauen setzte sich Jenny Gloden mit großem Abstand zu ihrer Konkurrenz durch. Trotz des großen Vorsprungs war es für die Fola-Läuferin kein einfaches Rennen, wie sie beschreibt: „Von Anfang an fühlte ich mich nicht super, das liegt vermutlich daran, dass ich in letzter Zeit sehr viel trainiert habe und auch vor diesem Rennen nicht wirklich an Intensität rausnahm. Hinzu kommt, dass der Rhythmus mit den ständigen Kurven fortwährend gebrochen wird, was mir nicht entgegenkommt“. Auf Rang zwei landete ihre Vereinskollegin Lena Kersch, die vor Kim Eiden einlief.

Solosieg von Kinde

Auf den 10 Meilen gewann Yonas Kinde souverän sein Rennen vor Fola-Läufer Christophe Kass. Letzterer wollte anfangs noch mit Kinde mitgehen, konnte dem hohen Tempo des Favoriten aber nicht folgen, sodass Kinde ein einsames Rennen an der Spitze lief, ebenso Kass, der knapp drei Minuten nach Kinde das Ziel erreichte. „Ich bin mit meinem Rennen zufrieden. Das angegangene Tempo konnte ich nicht ganz halten, was aber daran lag, dass die Strecke recht viele Kurven beinhaltet und beim Zusammenschluss mit den Läufern über 10 Kilometer beim Überholen zickzack gelaufen werden musste“, bilanziert Kass sein Rennen. Auf Rang drei im Gesamtklassement folgt die Fola-Athletin Anny Wolter, die das Rennen knapp über einer Stunde beendete. Hinter ihr komplettieren das Podium der Frauen die Ukrainerin Tetyana Vernygor und die Schweizerin Jil Ney.

Auf der neuen, längsten Distanz über 21 Kilometer gab es einen ungefährdeten Sieg durch den Belgier Justin Mathieu. Mathieu setzte sich in einer für diesen abwechslungsreichen Rundkurs in starken Zeit von 1:05:59 mit über 8 Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Semih Ocaktan durch. Um Platz drei kämpften Abdel Zaghbib und Eric Gonderinger. Beide liefen anfangs noch zusammen, ehe sich Zaghbib früh vom Triathleten löste und dieser das Loch auf den CAEG-Vertreter nicht mehr zulaufen konnte. Im Frauenrennen setzte sich Dauerbrennerin Shefi Xhaferaj eindrucksvoll gegen ihre Mitläuferinnen durch. Am Ende betrug der Vorsprung auf die Zweitplatzierte Karin Schank knapp vier Minuten, komplettiert wurde das Podium durch Runa Egilsdottir. (dap)

Junges Talent: Tom Reckinger, Jahrgang 2004, lief über zehn Kilometer als Erster über die Ziellinie Fola-Athletin Anny Wolter (Nr. 1003) setzte sich über zehn Meilen souverän vor Tetyana Vernygor durch Hatten auch schon vor dem Start allen Grund zum Lachen: Halbmarathon-Siegerin Shefi Xhaferaj (Nr. 438) und Jil Ney (Nr. 1184), Dritte über zehn Meilen Immer noch die beliebteste Distanz: 689 Läufer erreichten über zehn Kilometer das Ziel Für die nötige Stimmung war entlang der Strecke gesorgt Erfolgreiche Premiere: Der Halbmarathon fand bei der 16. Auflage des Escher Kulturlaf großen Anklang Das Wetter spielte am Samstagabend mit und so gingen die Läufer gut gelaunt ins Rennen Rund 1.500 Läufer gingen am Samstag an den Start des 16. Escher Kulturlaf Entlang der Strecke gab es so einige musikalische Hotspots Der Kulturlaf kam 2022 auch bei der Kultur an: am Bâtiment 4, wo ein Teil der „Nuit de la culture“ organisiert wurde Auch der Escher Bürgermeister Georges Mischo schnürte am Samstag seine Laufschuhe und nahm die zehn Meilen in Angriff Anfeuerung entlang der Strecke war bei den Läufern sehr willkommen Previous Next