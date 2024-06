Luxemburg / Sommer, Sonne, Trunkenheit: Polizei schreitet in 60 Fällen von Ruhestörung ein

Das warme Wetter scheint in der Nacht zum Samstag für Feierlaune gesorgt zu haben. Denn: Die Polizei musste in ungefähr 60 Fällen von Ruhestörungen oder sonstigen Streitigkeiten einschreiten. Das meldet die Behörde am Samstag. Es habe sich um lärmende Gäste oder zu laute Musik gehandelt, dies in Lokalen oder Privatwohnungen, beziehungsweise auf Gartenpartys. Betrunkene Gäste seien in Gaststätten auffällig geworden, Personen hätten in der Straße Lärm verursacht und in Steinfort hätten mehrere betrunkene Fahrgäste in einem Bus randaliert. „Insgesamt konnte die Gemüter jeweils beruhigt und die Situationen geklärt werden“, schreibt die Polizei.

Ein Mann randalierte laut den Behörden in der Notaufnahme des Escher Krankenhauses, während ein betrunkener Gast in einem Hotel in Düdelingen ebenfalls auffällig wurde und randalierte. Beide seien als Gefahr für sich selbst und andere angesehen und bis zu ihrer Nüchternheit in den Passagearrest gebracht worden. Bei dem betrunkenen Gast sei ein Messer sichergestellt worden.