Esch / „Soirée du bénévolat“: 30 Sport- und Kulturvereine geehrt

Die Freiwilligenarbeit ist für die meisten Sport- und Kulturvereine mehr denn je von größter Bedeutung, weshalb die Gemeinde Esch bereits zum zweiten Mal auf die „Soirée du bénévolat“ in den Versammlungssaal der Escher Sporthalle eingeladen hatte.

„Es ist mir eine Ehre, ein paar Worte über den wertvollen Beitrag für die Freiwilligen unserer Gemeinde sagen zu dürfen“, so Bürgermeister Christian Weis eingangs seiner Lobrede. „Esch zählt aktuell 94 Sportvereine, davon sind 38 Vereine im ,Loisirs‘ unterwegs, wir haben 55 Kulturvereine und 76 Vereine, die in den Bereichen Umwelt und Natur, Bildung, Soziales und Jugend aktiv sind, ohne die Interessenvereine zu vergessen.“ Die Vereine seien ein fundamentaler Bestandteil unseres Zusammenlebens, sie würden Raum für Zusammenhalt und Freundschaft schaffen, und nicht nur körperliche Fitness, sondern auch den kulturellen Austausch und ein gesundes Verständnis füreinander fördern, so Weis weiter. „Euer unermüdliches Engagement soll hoch angesehen und geehrt werden.“

Mit einer Medaille ausgezeichnet wurden die Vereine Amicale Train VII, Art Libre, B4 frEsch asbl, Cercle artistique Esch, Centre social et culturel portuguais, Educations Cap-Vert, Harmonie des mineurs, Harmonie municipale, I.V. Brouch, I.V. Esch-Neiduerf, Mutuelle CPDESM, Scouts les Diables Rouges, Secouristes de la Ville, ARA Esch, AS La Jeunesse d’Esch, Basket Esch, Billard Club Carambole, Boule Pétanque Clair-Chêne, Bouschéisser Esch-Uelzecht, Boxclub Esch, Capoeira Team Esch, Chemin de Fer Lankhelz, CS Fola, DT Abol, ERA Plongée, Esch Rochade Reine, Escher Volleyball-Club, Handball Esch, L’Esprérance Esch und Velo-Union Esch.

Die Medaillen an die jeweiligen Vereinsvertreter übergab Bürgermeister Weis zusammen mit dem Sportschöffen André Zwally. Es folgte der „Patt“ mit Häppchen. DeeJay Cherry sorgte während der Feierstunde mit seinen Beats für groovige Unterhaltung. Mit lustigen Masken ausgestattet, konnten sich an der Photobox einige Begeisterte ablichten lassen.