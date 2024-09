Differdingen / „Soapbox“: Am Sonntag wird der beste Seifenkistenpilot gesucht

Am Sonntag wird die rue John F. Kennedy im Differdinger Stadtzentrum erneut zur Rennstrecke umgebaut. Zahlreiche Nachwuchspiloten werden dann beim Seifenkistenrennen „Soapbox“ mit ihren Öfen versuchen, die 160 Meter lange Strecke am schnellsten zu meistern.

Die technische Kontrolle für die Seifenkisten und die Fahrer beginnt gegen Mittag. Die Fahrer können in selbst gebauten Seifenkisten oder mit gekauften Modellen an den Rennen teilnehmen. Die ersten Nachwuchspiloten werden wahrscheinlich gegen 14 Uhr starten. Um schwere Unfälle und Stürze auf der rund 160 Meter langen Rennstrecke zu vermeiden, werden Heuballen entlang der rue John F. Kennedy aufgestapelt. Zudem muss jeder Fahrer einen Helm, Handschuhe sowie lange Kleidung tragen. Gefahren wird in zwei Altersklassen und in zwei unterschiedlichen Rennen: einmal in der Kinderkategorie bis 12 Jahre und in der Erwachsenenkategorie ab 13 Jahren. In den beiden ersten Durchgängen gilt es, im Slalom möglichst schnell ans Ziel zu gelangen. Danach wird die gleiche Strecke ohne Slalom gefahren. Im letzten Durchgang fahren die Schnellsten noch einmal gegeneinander, um den Gesamtsieger zu ermitteln.

Die Anmeldungen werden noch bis kurz vor der technischen Kontrolle entgegengenommen. Interessenten können sofort das Anmeldeformular auf der Homepage www.judiff.lu ausfüllen und sich dann ohne größeren Aufwand kostenlos anmelden. Eine Anmeldung per Telefon unter der Nummer 26 58 06 29 ist ebenfalls möglich.