Kirchberg / So läuft die zweiwöchige Putzaktion der Schwimmbecken in der Coque ab

Im August erfolgt die jährliche Schließung der Coque in Kirchberg. Um umfangreiche Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen, werden das Schwimmbad, der Wellnessbereich sowie die Kletterwand für rund zwei Wochen geschlossen sein. Das Tageblatt konnte sich die Putzarbeiten genauer anschauen.

Momentan schwimmen die Menschen nicht durch die Becken in der Coque, sie gehen. Der Grund: Die jährliche Sanierung der Installationen. Dafür muss das Schwimmbad zwei Wochen schließen. Im Laufe des Jahres werden kontinuierlich unterschiedliche Bereiche in der Coque renoviert. Jedoch sind einige Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Schwimmzentrum, im Wellnessbereich und an der Kletterwand so umfangreich, dass sie nur außerhalb des Kundenbetriebs durchgeführt werden können. Darüber hinaus müssen für verschiedene Arbeiten die Becken im Schwimmbad und im Wellnessbereich geleert werden, sodass eine jährliche Schließung dieser Installationen unumgänglich ist.

So lange dauert die Schließung Das Schwimmbad wird von Samstag, dem 10. August, bis einschließlich Montag, dem 26. August, geschlossen sein. In dieser Zeit finden auch keine Schwimm- und Aquafitness-Kurse statt. Der Wellnessbereich ist von Samstag, dem 10. August, bis einschließlich Montag, dem 26. August, nicht zugänglich. Die Kletterwand bleibt von Montag, dem 12. August, bis einschließlich Montag, dem 26. August, geschlossen. Die Sportkurse finden auch weiterhin statt, jedoch mit reduziertem Programm vom 29. Juli bis zum 1. September. Die Wiedereröffnung findet am Dienstag, dem 27. August, statt.

„Eine Grundreinigung wird im gesamten Schwimmbad und Wellnessbereich, inklusive Umkleidekabinen und Lager, sowie an der Kletterwand durchgeführt. Beispielsweise werden Wände und Böden der Becken komplett gereinigt. Zudem wird auch im Bereich der Technik das Material wie Filter, Pumpen und Abflüsse geprüft und grundgereinigt. Die Wartungsarbeiten betreffen ebenfalls alle Bereiche. Elemente wie Türen und Schlösser werden überprüft und bei Bedarf repariert. Außerdem werden Streicharbeiten vorgenommen und die Bänke in den Saunas abgeschliffen. An der Kletterwand werden unter anderem alle Griffe kontrolliert und anschließend gereinigt“, berichtet Christian Jung, Direktor des nationalen Sport- und Kulturzentrums Coque.

In einigen Bereichen wird der gesamte Boden mit neuen Fliesen ausgestattet Ganz ohne Wasser erscheint das Sprungbecken gleich viel tiefer Es ist ungewöhnlich zu beobachten, wie Menschen ausnahmsweise einmal in den riesigen Becken laufen, anstatt darin zu schwimmen

Alle Schwimmbecken werden komplett entleert

Um einen reibungslosen Ablauf der Reinigungs- und Wartungsarbeiten sicherzustellen, bedarf es einer guten Koordination verschiedener Fachleute. Sowohl das Team der Schwimmmeister als auch die hausinternen Handwerker sowie Putz- und Technikfirma spielen dabei eine wichtige Rolle. Das Reinigungsteam zählt 25 Mitarbeiter.

„Mit viel Aufwand werden die Becken zuerst geleert und dann grundgereinigt. Deren Reinigung nimmt bis zu acht Tage in Anspruch. Nach diesen Arbeiten werden die Schwimmbecken schließlich wieder sehr langsam mit neuem Wasser befüllt und dann erwärmt, um das Wassersystem der Stadt nicht zu überlasten. Darüber hinaus wird dieses Jahr auch der Boden rund um das ,Sport et Santé‘- Becken renoviert und mit neuen Fliesen ausgestattet. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind enorm wichtig, um die Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsstandards zu garantieren“, sagt Jung. Die größte Herausforderung sei dabei immer, den Zeitplan einzuhalten, um die Schließung möglichst kurzzuhalten.