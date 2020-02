Umgefallene Bäume, abgedeckte Dächer, zerbrochene Fenster, Straßen voller Dachziegel, kaputte Autos – nachdem gestern gegen 18 Uhr ein Tornado in der Fusionsgemeinde Käerjeng/Bascharage gewütet hat, herrschte dort Zerstörung, so weit das Auge reicht.

Die Stadt am Freitagabend: Die Straßen gleichen einem Schlachtfeld. Sirenengeheul und Blaulicht. Bagger und Abschleppwagen. Die Aufräumarbeiten haben begonnen. Es herrschen Chaos und ein riesiges Durcheinander. Polizisten klingeln an den Haustüren in der avenue de Luxembourg in Höhe des Cactus, um zu klären, ob sich noch Bewohner in den Häusern befinden. Die Wohnungen werden vorsichtshalber evakuiert. Keiner weiß, wo diese Menschen unterkommen sollen.

Es war kurz vor 18 Uhr, als in Bascharage ein Tornado wütete. Die Szenen gleichen jenen, die man sonst eigentlich nur aus Katastrophenfilmen kennt. Angst und Fassungslosigkeit hat sich längst breitgemacht bei den Einwohnern. „Es ist wie im Krieg. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Bandera Guitiono Gomes, der wie viele andere nicht in sein Haus kann. Seine Tochter sowie sein Nachbar Saturnino Silva stehen neben ihm. Auch Saturnino Silva steht der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Er ringt nach Wörtern und sagt, dass er so etwas nur aus Filmen kennt.

Die Aral-Tankstelle hat ebenfalls so einiges abbekommen. Der Betrieb wurde eingestellt. Aurélie kam gerade aus ihrer Pause: „Ich hörte einen enormen Knall und sah Teile herumfliegen, als ich zum Fenster rausschaute“, erzählt die Angestellte. „Ich dachte anfangs, ein Flugzeug wäre abgestürzt. Wir haben dann gleich die Kunden, die an der Zapfsäule ihre Wagen betankten, ins Innere gelotst, um sie zu schützen.“

„Wir müssen als Gemeinde zusammenhalten“

Auch Nico Funck, DP-Rat in Bascharage, steht der Schrecken ins Gesicht geschrieben: „Das sind Szenen wie aus Filmen, wie man sie sonst nur vom amerikanischen Fernsehen kennt. Der Materialschaden ist enorm.“ So kurz nach der Katastrophe weiß Funck auch nicht, wie alles nun weitergehen soll und wo die Menschen, die nicht zurück in ihre Häuser können, untergebracht werden sollen. Denn auch der Sport- und Kulturkomplex „Um Acker“, der als Notunterkunft hätte herhalten sollen, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Eines ist für Funck jedoch klar: „Jetzt ist Solidarität gefragt. Wir müssen als Gemeinde zusammenhalten, um diese Katastrophe zu überwinden.“

Dieser 9. August wird den Menschen in Bascharage wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Gespräch mit einer betroffenen Anwohnerin