Der Countdown läuft: In weniger als einer Woche geht es für viele Kinder und Jugendliche in Luxemburg zurück in die Schule. Wie Sekundarschüler ihre Lehrbücher besorgen können, ob das auch last minute klappt und wie der Brexit den Schulbüchermarkt in Luxemburg derzeit prägt, hat Daisy Schengen bei hiesigen Buchhändlern nachgefragt.

„Je früher, desto besser“, antwortet Paul Ernster, Verwaltungs- und Finanzdirektor bei Librairie Ernster über das richtige Timing für die Besorgung von Schulbüchern für die Sekundarstufe. „Am besten ist es, wenn man sie Ende Juli, Anfang August bestellt. Dann ist es sicher, dass sie auch pünktlich ankommen.“

Jeder von uns ehemaligen Schülern kann sich an die Zeiten erinnern, als man zu Beginn des Schuljahres in einer Buchhandlung anstand, um die Exemplare nachzubestellen, die erst dann vom Lehrer bekannt gegeben wurden. Heute sei die Situation eine andere, erklärt Ernster. Während damals mehr Bücher fakultativ waren und die Schüler erst zum Schulanfang erfuhren, welches Buch sie auch tatsächlich brauchten, handele es sich heute bei der Mehrheit der Lehrbücher um Pflichtlektüre. Damit stelle deren zeitnahe Besorgung zu Beginn der Sommerferien die „gemütlichere“ Alternative dar.

Einzig die Schüler, die in einem Fach einen Nachexamen schreiben oder noch nicht wissen, welche Klasse sie abschließend besuchen, warten mit ihrer Bestellung bis Anfang September ab, erklärt der Experte.

Kennt sich nicht nur mit Schulbüchern aus: Anne Diderich ist amtierende Präsidentin der „Fédération luxembourgeoise des libraires asbl.“ und Geschäftsführerin der Familienbuchhandlung „Diderich“ in Esch Foto: Editpress-Archiv/Julien Garroy

Für alle anderen gebe es keinen Grund, damit zu warten, bestätigt auch Anne Diederich, Präsidentin der „Fédération luxembourgeoise des libraires asbl.“ und Geschäftsführerin der Librairie Diderich in Esch.

In der App „myBooks.lu“ erscheinen die benötigten Schulbücher zusammen mit einem Barcode. Einmal die Barcodes gescannt, kann der Buchhändler die (meist) vorrätigen Bücher zusammenstellen und aushändigen. Foto: Editpress-Archiv/Didier Sylvestre

Lehrbücher in den Buchhandlungen

Seit dem Schuljahr 2018/19 stellt das Bildungsministerium die Schulbücher für alle Schüler in Luxemburg ab der 7. Klasse. Die Lehrbücher kann man entweder ganz klassisch im Geschäft besorgen oder aber online via die App „myBooks.lu“ (Siehe Infokasten). Die Schüler zahlen nichts für die Lehrbücher, die Kosten dafür trägt der Staat.

Das System der Schulbücherbestellung und -verteilung in Luxemburg beruht auf einer Vereinbarung zwischen Buchhändlern und dem Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend, schildert Anne Diderich. „Diese Vereinbarung sieht vor, dass sie die unterzeichnenden (Partner-)Buchhandlungen dazu verpflichten, Schulbücher anzubieten.“ Ende Juni leite das zuständige Ministerium das Programm mit den Pflichtschulbüchern an die Partnerbuchhandlungen von „myBooks.lu“ weiter, damit diese die Schulbücher bei den Verlagen bestellen können.

Bequem und stressfrei

„myBooks.lu“ bezeichnet Buchhändler Ernster als „ganz praktisch“: Die App erlaube dem Kunden, die Schulbücher online zu bestellen und sie bequem nach seinem Sommerurlaub im Geschäft abzuholen. Er begrüße zwar die Initiative der Behörden, durch das neue System allen Schülern gleiche Chancen einzuräumen. „Allerdings ist es schade, dass dadurch der Wert des Schulbuchs in den Hintergrund gerät und so der Eindruck entsteht, dass es gratis ist.“

Das System komme in diesem Jahr sehr gut an und die Schulbücher seien früher besorgt worden. Vorbei seien die Zeiten, als am 15. September Menschen wegen Schulbüchern Schlange standen, fasst Ernster zusammen.

Anne Diderich stellt fest, dass seit dem letzten Schuljahr die Schüler „massiv“ ihre Bücher früher als in den Jahren davor besorgen. „Sehr viele haben nicht bis September gewartet, sondern kamen schon Ende Juli, Anfang August zu uns, um ganz entspannt und stressfrei ihre Schulbücher zu bestellen.“

Wie ist es aber, falls man es aus unterschiedlichen Gründen doch versäumt haben sollte, die kostenlosen Lehrbücher rechtzeitig zu besorgen? Gibt es ein Enddatum, ab dem eine Bestellung via „myBooks.lu“ nicht mehr möglich ist? „Theoretisch kann man während des ganzen Jahres Lehrbücher in der Buchhandlung bestellen“, sagt Paul Ernster. Aktuell ist eine Bestellung vom 23. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 möglich, heißt es auf der Plattform.

Für manche Titel gelten jedoch längere Wartezeiten, deren Ursachen unter anderem im globalen Buchhandel liegen Foto: Editpress-Archiv/Didier Sylvestre

Längere Wartezeiten

Die übliche Lieferfrist für ein Schulbuch in Luxemburg beträgt laut Anne Diderich zwischen einer und zwei Wochen, wenn es bei einem Verlag bestellt werden muss. Für Verspätungen und lange Lieferzeiten gebe es jedoch mehrere Ursachen, so die Buchhändlerin. Zum einen der generationenübergreifende Klassiker: „Es gibt noch immer Schüler, die ganz spät daran denken, dass sie Schulbücher brauchen und sich wundern, dass diese am 20. September nicht mehr vorrätig sind.“ Zum anderen sei die Logistik ein Problem, das mit der Einbettung Luxemburgs in den globalen Buchhandel zusammenhänge, so Diderich: „Wir sind ein kleiner Teil eines riesigen Schulbuchgeschäfts im Ausland.“

Da in allen Nachbarländern Luxemburgs die Schule früher beginne und dort die gleichen Schulbücher auf dem Programm stünden, könne es hierzulande vorkommen, dass ein Buch, das Ende August, Anfang September bestellt werde, längere Lieferzeiten habe, weil beim Verlag gerade die Lagerbestände aufgebraucht seien, erklärt Anne Diderich.

Außerdem dauere es bei speziellen Büchern für bestimmte Fächer in der Berufsausbildung oder im technischen Regime naturgemäß länger, so Diderich. „Keinesfalls hat der Buchhändler einen Fehler gemacht, wenn ein Buch nicht sofort geliefert wird“, betont sie. Der Buchhändler müsse genauso wie der Kunde warten, bis der Verlag das Buch liefere.

Bremsklotz Brexit

Für längere Lieferzeiten sorge der Ukraine-Krieg nicht und auch bei der Preisentwicklung von Papier spiele er keine entscheidende Rolle, da in Europa mehrere Fabriken die Papierproduktion sicherstellen, erläutert Paul Ernster.

Hingegen beeinträchtige der Brexit die Auslieferung von Schulbüchern für den Englischunterricht in Luxemburg. Angefangen bei veränderten Zollbestimmungen über neue Lieferbedingungen und Preise. Ernster nennt als Beispiel den klassischen Buchverlag Headway aus Oxford. Laut einer Vereinbarung zwischen dem Bildungsministerium und den Buchhändlern in Luxemburg kosten Schulbücher hierzulande überall gleich. Wird ein Buch aus Großbritannien bestellt, muss sich der Buchhändler um die Zollbefreiung kümmern, den Buchpreis in Euro umrechnen. „Der Brexit hat nicht wirklich geholfen und für Lieferzeiten von bis zu einem Monat gesorgt“, so Ernster. Für Schüler und Lehrer seien solche Fristen schwer nachvollziehbar. Aber sie sind der Grund, warum ein Buch, das am 15. September bestellt wird, erst im Oktober ankommt, schildert Ernster.

„Man muss wissen, dass englische Schulbücher teilweise in China gedruckt werden, anschließend zunächst nach Großbritannien und danach in die EU ausgeliefert werden“, führt Anne Diderich aus. Größtenteils handele es sich dabei um speziell für Luxemburg angepasste Schulbücher. Hinzu komme, dass je nach Bildungseinrichtung unterschiedliche Schulbücher für das Fach Englisch benötigt werden und daher die Lieferanten nicht zwangsläufig alle Varianten vorrätig hätten. Das erkläre, warum Bücher, die in Großbritannien bestellt werden, bis zu ein paar Monaten auf sich warten lassen könnten.

Dass es ab und zu länger dauert, liege auch an der Kundschaft, heißt es. „Wir stellen fest, dass sich manche Schüler sehr viel Zeit lassen und mehrmals daran erinnert werden müssen, bis sie ihre Bestellung abholen“, sagt Diderich. Damit reagiert die Buchhändlerin gleichzeitig auch auf Posts im Netz, wo sich einige Nutzer über lange Lieferzeiten ärgerten. „Wir Buchhändler halten keine Bestellungen absichtlich zurück, damit die Schüler ihre Bücher nicht pünktlich bekommen“, unterstreicht die Präsidentin des luxemburgischen Buchhandelsverbands stellvertretend für ihre Kollegen in Luxemburg.

