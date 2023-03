Sinkende Spritpreise: Super 95 wird am Donnerstag 4,6 Cent billiger

95er-Benzin wird ab Donnerstag um Mitternacht wieder günstiger: 1,526 Euro soll der Liter in Luxemburg dann kosten. Das meldet das Energieministerium am Mittwochabend in einer Pressemitteilung. Das sind 4,6 Cent weniger als bisher. Auch der Diesel-Preis fällt um 2,4 Cent auf 1,532 Euro. Der Preis für Super 98 verändert sich nicht. Somit kostet ein Liter Super 98 weiterhin 1,774 Euro.