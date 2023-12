Das traditionelle Feuerwerk zum Jahreswechsel versetzt Jung und Alt zwar immer wieder in Staunen, hat aber auch nicht zu unterschätzende Schattenseiten, darunter die mit dem Schwarzpulver verbundenen Sicherheitsrisiken. Vor diesem Hintergrund hat das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt (ITM) am Samstag eine gezielte Kontrolle bei einem Unternehmen im Süden Luxemburgs durchgeführt. Die Verkaufsstelle des Unternehmens, das pyrotechnisches Material vertreibt, befindet sich in einem Wohngebiet, berichtet die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung vom Sonntag.

Nach Angaben der ITM gab es „schwerwiegende Hinweise“, dass das Unternehmen die vorgeschriebenen Bedingungen für die Lagerung von pyrotechnischem Material nicht einhielt und somit gegen das Gesetz verstieß und die Sicherheit des Personals, der Kunden, der Nachbarschaft und der Umwelt gefährdete. Daraufhin führte die ITM mit Unterstützung der Kriminalpolizei eine Kontrolle in den Räumlichkeiten des Unternehmens durch.

Die festgestellten Verstöße können mit einer Freiheitsstrafe von acht Tagen bis zu sechs Monaten und einer Geldstrafe von 251 bis 125.000 Euro oder nur mit einer dieser beiden Strafen geahndet werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das gesamte pyrotechnische Material – es handelte sich um mehrere Tonnen – beschlagnahmt und vom Entminungsdienst der Luxemburger Armee und der Polizei mit Lastwagen an einen sicheren Ort gebracht.

Die Ermittlungen dauern weiter an, schreibt die Staatsanwaltschaft. Zahlreiche Überprüfungen müssten durchgeführt werden.

