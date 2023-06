Nach etwas mehr als fünf Jahren an der Spitze des Luxemburger Satellitenbetreibers SES hat Geschäftsführer Steve Collar am Montag seinen Rücktritt angekündigt.

Steve Collar ist ein Veteran in der Weltraum-Branche und ein langjähriger Mitarbeiter der SES-Gruppe. Ehe er zu Beginn des Jahres 2018 zum CEO von SES ernannt wurde, hatte er bereits bei SES World Skies, SES New Skies, New Skies Satellites, Astrium und Matra Marconi Space (jetzt Airbus) eine Reihe von Positionen in den Bereichen Handel, Geschäftsentwicklung und Technik inne. Zudem hatte der gebürtige Brite zuvor sowohl die SES-Tochtergesellschaft O3b Networks als auch SES Networks geleitet.

Nun wird Steve Collar bereits Ende Juni 2023 von seinem Amt zurücktreten, „um sich anderen beruflichen und persönlichen Aufgaben zu widmen“, wie die SES am Montag in einer Pressemeldung mitteilte.

„Wir möchten Steve für seinen bedeutenden Beitrag zu SES über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren danken. Als CEO hat er SES erfolgreich geführt und das Unternehmen in eine starke Position für die Zukunft gebracht“, so Frank Esser, Vorsitzender des SES-Verwaltungsrats. Mit zu seinen Leistungen zählten unter anderem der Aufbau einer Multi-Orbit-Kompetenz, erstklassiger Kundenlösungen, einer vereinfachten und marktorientierten Organisation sowie das Hinterlassen einer starken Bilanz.

„Es war die größte Ehre meines Lebens, die unglaublichen Menschen bei SES zu führen“, sagt Collar. „SES war jahrzehntelang der Maßstab in der Branche, und ich verlasse das Unternehmen als dessen Leiter und werde nun wieder zum Unterstützer, Bewunderer und Fan. (…) Mit dem Start von O3b mPower, der guten Performance des Unternehmens und dem C-Band, das so gut wie fertiggestellt ist, sieht die Zukunft rosig aus.“

Ruy Pinto, derzeit Chief Technology Officer von SES Foto: SES

Übergangslösung

Die Suche nach einem Nachfolger sei im Gange, schreibt die Gesellschaft weiter. Bis ein endgültiger Nachfolger bekannt gegeben wird, wird Ruy Pinto, derzeit Chief Technology Officer von SES, die Rolle des Geschäftsführers übernehmen. Er verfügt ebenfalls über umfangreiche Branchenerfahrung und leitet bereits heute mehr als die Hälfte der SES-Belegschaft.

Ruy Pinto kam im Februar 2017 zu SES und wurde im Januar 2019 zum Chief Technology Officer ernannt, um die Differenzierung bei den Multi-Orbit-Fähigkeiten und die Cloudifizierung von SES voranzutreiben. Vor seiner Tätigkeit bei SES war Ruy Pinto über 25 Jahre lang bei Inmarsat in verschiedenen technischen und leitenden Funktionen tätig.

Zudem war er zwei Jahre lang Vorsitzender von UKSpace, dem britischen Branchenverband der Raumfahrtindustrie, und vier Jahre lang Direktor und Vizepräsident für Raumfahrt bei der Association of Defence, Security and Aerospace Companies. Ruy hat die doppelte britisch-brasilianische Staatsbürgerschaft, einen Abschluss in Elektrotechnik und in digitalen Telekommunikationssystemen.

