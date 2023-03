Bei zwei Hausdurchsuchungen in Bascharage hat die Luxemburger Polizei am Donnerstagvormittag mehrere Gegenstände gefunden, die möglicherweise unter das Waffengesetz fallen. Darunter auch eine selbstgebastelte Bombe, die wenig später „in sicherer Entfernung von Fachkräften gesprengt wurde“, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung vom Donnerstagnachmittag. Aus Sicherheitsgründen sei auch eine Spezialeinheit vor Ort gewesen. Gegen einen jungen Mann werde derzeit ermittelt. Die Staatsanwaltschaft teilt laut Sprecher Henri Eippers aktuell keine Informationen über die Pressemitteilung der Polizei hinaus mit, heißt es auf Tageblatt-Nachfrage.