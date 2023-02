Selbstbewusste Grüne wollen den Bürgermeister in der Hauptstadt – und den Regierungschef

Kongress von Déi Gréng im Kulturzentrum Artikuss in Zolver.

Déi Gréng zeigen sich bereit. Für mehr Engagement, mehr Präsenz und mehr Verantwortung in den Gemeinden und auf Landesebene. Auf ihrem Kongress haben sie am Samstagmorgen (25.2.) Geschlossenheit demonstriert.

Ohne Gegenstimmen ist im Artikuss in Zolwer das Rahmenwahlprogramm für die Gemeindewahlen angenommen worden. Es steht unter dem Motto „Zukunft schaffen“. Das Programm soll die Menschen überzeugen und Weichen stellen für zukunftssichere, nachhaltige und lebenswerte Kommunen – und für mehr grüne Gemeinden.

An Selbstbewusstsein scheint es der Partei nicht zu fehlen. Minister François Bausch brachte es auf den Punkt: „Wir spielen jetzt in der obersten Liga und gehen mit anderen Ansprüchen in die kommenden Wahlen, mit maximalen Zielen und hervorragenden Kandidaten. 2023 wird ein grünes Jahr werden.“

Eines der Ziele sei zum Beispiel der Bürgermeisterstuhl in der Hauptstadt. Aber auch das Amt des Regierungschefs streben „déi Gréng“ an.

Aus diesem Grund wurde am Samstag formell beschlossen, als Partei mit einem nationalen Spitzenkandidaten, Frau oder Mann, in die Chamberwahlen zu ziehen. Das ist ein Novum. Nicht nur, dass es das bisher nie gegeben hat, sondern auch, dass es keine paritätisch besetzte Doppelspitze geben wird.

Kandidieren dürfen die insgesamt acht Spitzenduos aus den vier Landesbezirken. Im Gespräch ist bisher nur Justiz- und Kulturministerin Sam Tanson, die im Oktober im Bezirk Zentrum antritt. Bei zwei Kandidaturen wird abgestimmt.