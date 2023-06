Bei einem Messerangriff in der französischen Alpenstadt Annecy hat ein Mann sieben Menschen verletzt, darunter sechs Kleinkinder. Der Mann sei gegen 9.45 Uhr mit einem Messer auf eine Gruppe Kinder in einem Park nahe dem Lac d’Annecy losgegangen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Sicherheitskreisen. Staatschef Emmanuel Macron zeigte sich bestürzt. „Die Nation steht unter Schock“, schrieb er am Donnerstag auf Twitter. Der Angriff sei „absolut feige“ gewesen. Innenminister Gérald Darmanin erklärte auf der Plattform, der Täter sei „dank der schnellen Reaktion der Sicherheitskräfte verhaftet worden“.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

Die Kinder waren den Angaben zufolge um die drei Jahre alt. Mindestens drei Opfer befanden sich demnach in kritischem Zustand. Aus Polizeikreisen hieß es, der Angreifer habe sich als Asylbewerber aus Syrien bezeichnet. Seine Identität werde derzeit überprüft, er gelte als polizeilich unbekannt.

Das Büro von Premierministerin Elisabeth Borne kündigte an, sie werde zum Tatort nach Annecy reisen. Das französische Parlament hielt nach Bekanntwerden des Angriffs eine Schweigeminute ab.