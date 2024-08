Drei Autos beteiligt / Schwerer Unfall zwischen Useldingen und Everlingen – eine Person in Lebensgefahr

Ein Autofahrer hat laut der Polizei am Freitagabend zwischen Useldingen und Everlingen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist frontal in zwei entgegenkommende Autos geprallt. Der Unfall hat sich laut der Pressemitteilung der Behörde gegen 19.30 Uhr auf der N22 ereignet. „Die Fahrzeuginsassen wurden zum Teil schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht, eine Person schwebt in Lebensgefahr“, heißt es in dem Schreiben. Die Unfallfahrzeuge seien auf Anordnung der Diekircher Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden.