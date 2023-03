Die Polizei meldete am Mittwoch einen schweren Verkehrsunfall in der route de Bettembourg in Düdelingen. Kurz vor Mittag soll in Höhe des Friedhofs ein Kind verletzt worden sein, heißt es in dem Polizeibulletin. Das Kind wollte die Straße überqueren und lief dazu zwischen zwei stehenden Fahrzeugen hindurch. Ein aus der Gegenrichtung kommendes Fahrzeug habe es nach ersten Informationen der Polizei nicht mehr geschafft, abzubremsen. Das schwer verletzte Kind wurde noch an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert und ein Unfallprotokoll wurde erstellt.