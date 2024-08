Gewinnspiel / „Schueberfouer“-Zeit ist beim Tageblatt die „Kapp am Rondel“-Zeit

An jedem Tag der Schueberfouer gilt: Schicken Sie ein Selfie von sich auf der Schueberfouer an redaktion@tageblatt.lu.

Unter den Einsendungen wählen wir eines der Fotos aus und veröffentlichen es im Tageblatt auf unserer „Fokus Lokales“-Seite. Ist ihr Selfie dort abgebildet, haben Sie ein „Fouerbichelchen Manèges“ im Wert von 50 Euro gewonnen. Um den Preis in Empfang zu nehmen, müssen Sie nur noch mit der entsprechenden Tageblatt-Ausgabe in der Hand von montags bis freitags zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Tageblatt-Redaktion vorbeischauen.

Und schon kann Ihre nächste „Fouer“-Runde starten!