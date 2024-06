Esch / „Schoulsport, emol aneschters“: 588 Grundschüler lernen 15 Sportarten kennen

Für die Grundschüler aus Esch steht in dieser Woche der Schulsporttag auf dem Programm. Auftakt war am Montag, weiter geht es am Mittwoch. Es ist die dritte Auflage unter dem neuen Format. Immerhin sind 15 Vereine aus der Stadt vertreten, sodass die Kinder ebenso viele Sportarten kennenlernen können.