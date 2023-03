So sah es am Mittwochmorgen am Kayler Poteau aus – kurz danach wurde die Strecke gesperrt

In Luxemburg kommen viele Autofahrer momentan nur langsam auf den Straßen voran – Grund sind die aktuellen Schneefälle. Der „Automobile Club du Luxembourg“ (ACL) meldet am Mittwochmorgen per Twitter „Gefahr von blockierten Straßen“ wegen der weißen Flocken. Auf Cita.lu ist bereits von mehreren Stellen die Rede, an denen LKW aufgrund von Glätte auf der Straße feststecken und nicht weiterfahren können.

Luxemburg Schnee, Gefahr von blockierten Straßen — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) March 8, 2023

Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat auf seiner Website gleich mehrere Warnungen geschaltet – beide mit der Warnstufe gelb. Zum einen geht es um die Warnung vor Schneefall am Mittwochmorgen bis rund 11 Uhr, und zum anderen warnt der Wetterdienst vor starken Regenfällen bis in die Nacht zum Donnerstag hinein.