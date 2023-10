„Halloween“ wird offenbar immer öfter gefeiert: Nach dem Umzug in Esch und dem Event in der Innenstadt von Düdelingen am Samstag gab es am Sonntag in der Abtei Neumünster eine weitere Veranstaltung.

Entsprechend der Ankündigung verwandelte sich die Abtei für einen „gruseligen Tag für die ganze Familie“ in eine großes Spukanwesen und empfing „Magier der Angst und Virtuosen des Schreckens“: Die boten auf dem weitläufigen Gelände für die vorher angemeldeten Besucher allerlei auf: Gruselig-akrobatische Vorführungen mit Tanz und Artistik, ein apokalyptisches Orgelkonzert, Licht- und Klangkompositionen, ein „Filmkonzert“, eine Tauschbörse für Kostüme, einen Fotobus und vieles mehr.

Damit gerade die Kleinsten nicht überfordert werden, wurden auch viele Einblicke hinter die gespenstischen Kulissen und in die magischen Tricksereien ermöglicht – um zu zeigen, dass die schaurigen Effekte eben nichts anderes sind. Beim Kinderschminken konnte schließlich selbst erfahren werden, dass Geister und Vampire auch wirklich nur aus etwas Farbe auf der Haut und originellen Kostümen entstehen.