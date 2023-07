Viel zu tun hatte die Polizei in der Nacht vom Freitag zum Samstag: von Schlägereien, über zu viel Alkohol am Steuer bis hin zu diversen Diebstählen. Das teilt die Polizei am Samstag im Bulletin mit.

Genug zu tun hatte die Polizei in der vergangenen Nacht: Es kam zu mehreren Schlägereien und Auseinandersetzungen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei am Samstag hervor. Im Tram auf Kirchberg kam es gegen 1 Uhr zu einer Schlägerei, in der mehrere Personen involviert waren. Eine Person stand unter Alkoholeinfluss, woraufhin die Beamten beschlossen, sie im Arrest unterzubringen. Bei weiteren Auseinandersetzungen hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt, bevor die Polizeibeamten eintrafen. In einzelnen Fällen haben die Beamten die Klagen von betroffenen Personen entgegengenommen.

Zu tief ins Glas geschaut, hatten einige Fahrer in der Nacht vom Freitag zum Samstag. Die Polizei wurde gegen 3 Uhr auf ein Fahrzeug in Capellen aufmerksam, welches sehr langsam fuhr und mehrmals abrupt bremste. Als die Beamten den Fahrer kontrollierten, stellte sich heraus, dass dieser zu viel getrunken hatte und keine gültige Fahrzeugversicherung vorzeigen konnte. Den Führerschein musste der Fahrer abgeben. In den frühen Morgenstunden fiel einer Polizeistreife in Remich ein Wagen ins Auge, da der Fahrer eine rote Ampel missachtete. Der Alkoholtest des Fahrers war positiv und die Polizei hat daraufhin seinen Führerschein eingezogen.

Ein Mann meldete sich am Freitagnachmittag bei der Polizei und gab an, Opfer eines Diebstahls geworden zu sein. Zwei Männer hätten ihm gegen 16.30 Uhr in der Rue Beck in Luxemburg seine goldene Halskette vom Hals gerissen und seien anschließend geflüchtet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos verlief. Einen weiteren Überfall gab es vergangene Nacht gegen 1.30 Uhr in Steinsel. Drei Täter haben einem Mann dessen Uhr vom Handgelenk gestohlen.