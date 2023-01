Eine an ein Wohnhaus angebaute Scheune in Oberwampach hat am Mittwochmorgen gegen 3.40 Uhr gebrannt. Das schreibt das „Corps grand-ducal d’incendie et de secours“ (CGDIS) am Mittwoch auf Facebook. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen bereits in das Gebäude vorgedrungen und griffen auf das angrenzende Wohnhaus über. Wie es zum Brand gekommen ist, schreibt das CGDIS nicht.

„Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes von Feuerwehrleuten aus vier Brand- und Rettungszentren konnte der Großteil des Wohnhauses gerettet werden“, schreibt der Rettungsdienst. Verletzte gab es keine.