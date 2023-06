„Santé“ warnt vor hoher Anzahl an Zecken

Durch mildes und feuchtes Klima steigt die Anzahl an Zecken. Diesen Sommer gilt es, besonders auf die kleinen Parasiten zu achten und sich vor ihren Bissen zu schützen.

Dieser Sommer birgt ein erhöhtes Risiko, von Zecken gebissen zu werden. Aufgrund der milden Winter und der feuchten Frühjahre gibt es viel mehr Zecken. Das Luxemburger Gesundheitsministerium teilt am Donnerstag mit, dass der Biss von einer Zecke zu ernsten gesundheitlichen Problemen führen kann, einschließlich der Übertragung von Infektionen wie Borreliose in unseren Regionen oder Meningoenzephalitis in Osteuropa, Österreich und Süddeutschland.

Die Lyme-Borreliose ist in Luxemburg die einzige Infektion, die durch den Biss einer Zecke, die mit Borrelien infiziert ist, ausgelöst werden kann. Der Anteil von infizierten Zecken variiert von Jahr zu Jahr und von Region zu Region und reicht von 0 bis 30 Prozent. Der Infektionsprozess dauert 24 bis 48 Stunden. Wenn eine Person mit Borreliose infiziert wurde, kann sich die Bissstelle anfangs entzünden. Wenn die Infektion in diesem Stadium nicht behandelt wird, kann es zu Komplikationen wie Arthritis, Gesichtslähmung und Meningitis kommen.

Um sich vor Zeckenbissen zu schützen, empfiehlt das Gesundheitsministerium, langärmelige Kleidung, lange Hosen und geschlossene Schuhe in Risikogebieten zu tragen, ebenso den Körper regelmäßig auf Zecken zu untersuchen. Dabei sollten auch die schwerer zugänglichen Stellen, wie die Achselhöhlen oder die Kopfhaut, gründlich untersucht werden. Hat sich eine Zecke festgebissen, wird empfohlen, diese durch ein leichtes Drehen mit einer Zeckenzange zu entfernen oder die Hilfe eines Arztes zu suchen. Weiterhin wichtig zu wissen: Eine infizierte Zecke, die weniger als 24 Stunden hängen bleibt, kann die Krankheit nicht übertragen.

Für alle Haustierbesitzer: Die Zecken, die unsere Hunde und Katzen beißen, sind eine Zeckenart, die die Menschen nicht beißt und somit die Borreliose-Infektion nicht überträgt.