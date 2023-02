S.B. muss ins Gefängnis. Die Mutter der 2015 verschwundenen, damals neun Tage alten Bianka wurde am Mittwoch vor Gericht in erster Instanz zu 30 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre gefordert.

Die Ereignisse liegen fast acht Jahre zurück. Am 6. Juni 2015 in Esch geboren, wurde Bianka am 15. Juni ein letztes Mal bei einem Weiher nahe Petingen in Begleitung ihrer Mutter gesehen. Seitdem fehlt vom Säugling jede Spur. Ende 2019 wurden die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen. 2022 kam es zum Gerichtsprozess.

S.B. wurden unter anderem Mord, Körperverletzung, Vernachlässigung und Kindesentzug vorgeworfen. Angaben zum Verbleib ihrer Tochter hat sie bisher kaum gemacht. Dem zweiwöchigen Prozess blieb sie die ganze Zeit über fern. Sie hat sich auch nicht durch einen Anwalt vertreten lassen. Binnen 40 Tagen kann sie nun Berufung einreichen.