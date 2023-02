Rome: Luxemburger Musiker Jérôme Reuter spielt am Samstag live in Kiew

Der Luxemburger Musiker Jérôme Reuter (Rome) tritt am Samstag gemeinsam mit „Die Weisse Rose“ in Kiew auf. Das hat der Singer-Songwriter auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben. Die Spenden des Charity-Konzerts im Tepliy Lampoviy Art Club sollen laut der Facebook-Veranstaltung teils an ein Wohnheim für ukrainische Flüchtlinge und teils an die ukrainische Nichtregierungsorganisation „Aerorozvidka“ (deutsch: Luftaufklärung) gehen. Reuter kündigte zudem einen Livestream an, über den sich Online-Nutzer das Konzert ab 17.30 Uhr im Internet ansehen können.