Gute Nachrichten oder etwa doch nicht? Gehälter und Renten werden durch die verschobene Indextranche aus dem Jahr 2022 am 1. April wieder erhöht. Doch nicht jeder hat Grund zur Freude, wie das Ministerium für soziale Sicherheit mitteilt.

Der Anwendungswert der gleitenden Lohnskala wird am 1. April auf 921,40 (früherer Wert 898,93) steigen. Das wird „unter anderem eine Anpassung einer Reihe von sozialen Parametern nach sich ziehen“, schreibt das Ministerium für soziale Sicherheit in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Hierbei handele es sich um die Anwendung der bereits im Juni 2022 ausgelösten, aber infolge der Tripartite-Verhandlungen verschobenen Indextranche.

Somit steige der qualifizierte Mindestlohn für Personen ab 18 Jahren auf 3.009,88 Euro pro Monat. Der unqualifizierte Mindestlohn liege ab dem 1. April bei 2.508,24 Euro.

Das Ministerium für soziale Sicherheit erinnert auch daran, dass der Energie-Steuerkredit (CIE) Ende März ausläuft und somit nicht mehr in den luxemburgischen Renten enthalten sein wird. Die Renten werden allerdings, wie auch die Gehälter, ab dem 1. April durch die Anwendung des neuen Lebenshaltungskostenindexes um 2,5 Prozent erhöht.

Doch nicht alle Pensionierte werden sich über die Anpassung ihrer Rente freuen. Denn: Die Abschaffung des CIE könnte nämlich dazu führen, „dass der Betrag der luxemburgischen Rente am 1. April 2023 niedriger ist als der Betrag, den man im März 2023 erhalten hat“. Das sei darauf zurückzuführen, dass der zusätzliche Betrag durch die Indexierung der Renten geringer ausfallen könne als jener des auslaufenden CIE.

Das Ministerium für soziale Sicherheit liefert dazu ein konkretes Beispiel: Eine Rente in Höhe von 2.000 Euro brutto werde durch die Indexierung um einen Betrag von 50 Euro erhöht. Der Energie-Steuerkredit belaufe sich bei dieser Rentenklasse allerdings auf 84 Euro. In diesem Fall ergibt sich also eine Differenz von 34 Euro (abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge und der Steuern).