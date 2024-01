Im Jahr 2023 hat die Fluggesellschaft Luxair einen neuen historischen Rekord bei der Zahl der beförderten Passagiere verbucht. Zum ersten Mal haben mehr als 2,5 Millionen das Angebot der Gesellschaft innerhalb eines Jahres in Anspruch genommen. Das sind 22 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Luftfahrt ist ein Geschäft mit vielen Höhen und Tiefen. Es ist noch nicht lange her, dass die Passagierzahlen in der gesamten Branche auf den tiefsten Stand seit vielen Jahren gefallen waren. Das war im ersten Corona-Jahr 2020. Insgesamt 4,42 Millionen Passagiere hatten im Jahr 2019 den Findel genutzt. Im Jahr danach waren es aufgrund der Pandemie nur noch 1,4 Millionen – eine Zahl, wie sie zuletzt 17 Jahre zuvor verzeichnet worden war. Auch im Folgejahr 2021 blieben die Zahlen, mit rund 2 Millionen Passagieren, weiter schwach.

Doch das Blatt hat sich wieder gewendet. Seit Ende 2022 werden wieder neue Rekordzahlen am Findel verbucht. 2023 wird den letzten Rekordstand von 2019 wohl wieder gebrochen haben. Laut Eurostat wurden allein zwischen Januar und Oktober 4,1 Millionen Passagiere gezählt.

Die wichtigste Passagiergesellschaft am Findel ihrerseits, die Luxair, hat nun im Jahr 2023 erstmals die Marke von 2,5 Millionen beförderten Passagieren durchbrochen. Das teilte sie am Donnerstag in einer Pressemeldung mit. Im letzten Rekordjahr, 2019, waren „nur“ 2 Millionen Luxair-Passagiere gezählt worden.

„Diese Zahlen belegen einen robusten Erholungs- und Wachstumspfad und zeigen, dass die von Luxair angebotene Qualität bei ihren Kunden in Luxemburg und der Großregion gut ankommt“, so die Gesellschaft über sich selbst.

Auch für das nun eben begonnene Jahr 2024 gibt sich Luxair zuversichtlich. Dazu beitragen soll demzufolge u.a. das erweiterte Streckennetz. Angeflogen werden mittlerweile 94 Ziele in 33 Ländern. 2023 hatte Luxair Destinationen wie die italienische Küstenstadt Pescara, die slowenische Hauptstadt Ljubljana sowie Mailand-Linate neu aufgenommen. Für den Lauf des Jahres 2024 kündigt die Gesellschaft drei wöchentliche Flüge nach Manchester an, und einmal die Woche wird die kroatische Insel Brač angeflogen.

