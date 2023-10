Der „Parc merveilleux“ in Bettemburg hat am Sonntag seine Saison mit einem Besucherrekord abgeschlossen und geht damit in die wohlverdiente Winterpause.

Der bunte Riese tief im Wald des Märchenparks und die zahlreichen Tiere aus den verschiedenen Kontinenten sind wohl den meisten Erwachsenen in Luxemburg ein Begriff und lassen so manche Kindheitserinnerungen wieder aufkeimen. Auch nach mehr als 60 Jahren hat der Park nicht an Strahlkraft verloren. Die Kombination aus Märchen, Tieren und Abenteuerspielplätzen lockte bereits vergangene Saison 289.500 Besucher an. Diese Zahl konnte noch einmal überboten werden: In dieser Saison verzeichnete der Märchenpark 290.407 Besucher.

Damit er mit den anderen Attraktionen in der Großregion mithalten kann, wird jedes Jahr weiter in den Park investiert. In der Winterpause soll der Spielplatz um einige Attraktionen erweitert werden.

Lesen Sie auch:

Kurz vor Saison-Finale: Wird der Rekord noch geknackt? „Parc merveilleux“ hatte bisher 290.000 Besucher